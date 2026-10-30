Россияне убирали тела умерших и "приводили в порядок" Олешки перед приездом прессы, – СМИ

Во временно оккупированных Олешках заметили, как российские военные приводили в порядок улицы перед началом гуманитарной миссии. Оккупанты убирали с улиц тела умерших людей и мусор перед приездом журналистов.

Об установлении показательного порядка в городе рассказали источники hromadske. Это происходило до приезда представителей СМИ из нескольких стран для освещения хода гуманитарной миссии.

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Очевидцы отмечают, что давно уже не видели свой город в таком состоянии.

Они (оккупанты – 24 Канал) убрали трупы с улиц, убрали весь мусор. И люди, когда шли регистрироваться в больницу в первые дни затишья, прямо очень радовались, что за долгое время убрали трупы и мусор,

– отметила изданию руководительница БФ "Крылья Фундейшн" Александра Книга.

О похожей ситуации сообщила и генеральный директор благотворительной организации Emile Foundation Мариам Ламберт. Она узнала от местного жителя, что россияне "расчищают улицы, красят бордюры, наводят красоту – все это для камер".

Что известно о работе гуманитарной миссии

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что миссию сопровождают журналисты из Украины, США и России. Чиновник выступил перед камерами в оккупированном Армянске, где, судя по видео, присутствовали корреспонденты пропагандистских российских СМИ и американского телеканала Newsmax.

Ранее сообщалось, что из подвала местной больницы в ходе миссии также планировали вывезти тела погибших, которые хранились там месяцами из-за созданных россиянами препятствий.