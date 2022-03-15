Из Оскольского психоневрологического интерната эвакуируют 300 человек

Сегодня началась эвакуация подопечных Оскольского психоневрологического интерната в Изюмском районе на Харьковщине. Всего 300 человек направляются в безопасные места.

Такая информация была опубликована в телеграм-канале Харьковской ОГА. Напомним, что несколько дней назад российский враг практически уничтожил помещение интерната.

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300 человек – подопечные и работники – уже направляются к местам безопасности по маршруту "зеленого коридора",

– сообщил глава Харьковской ОГА.

Как сообщалось ранее, 11 марта в результате вражеского обстрела с. Оскол Изюмского района снаряд попал в пятиэтажный корпус КУ "Оскольский психоневрологический интернат". На момент обстрела все 30 человек персонала заведения и 330 пациентов (преимущественно пожилые и инвалиды) находились в укрытии. К счастью, обошлось без жертв.

Фото из эвакуации:

Видео из эвакуации:

В результате обстрелов, сегодня там нет света, тепла, воды, связи. Подопечные специального учреждения – это пожилые люди, нуждающиеся в особом уходе, люди с инвалидностью.

Благодарим всех причастных за невероятные усилия для спасения людей!

– написали в телеграм-канале.

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