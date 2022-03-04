Эвакуация пока невозможна: ситуация в Херсоне остается напряженной
Несмотря на более-менее тихую ночь, атмосфера в Херсоне остается напряженной. Ведь гуманитарная ситуация довольно сложная.
Заканчиваются продукты и лекарства, происходит обсуждение "зеленого коридора". Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист, который находится в Херсоне.
Обратите внимание В Херсоне прогремело два мощных взрыва
Нет возможности эвакуироваться
По его словам, к сожалению, пока жители города не имеют возможности уехать из него.
Нет, невозможно (эвакуироваться – 24 канал). Город полностью окружен,
– подчеркнул журналист.
Однако он заверил, что вода и свет есть почти по всему Херсону, кроме некоторых восточных районов, где происходили бои и повреждена коммуникация.
Отметим, что в Херсоне оккупанты планируют пророссийский митинг. Глава областного совета Александр Самойленко призвал не поддаваться на провокации.
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!