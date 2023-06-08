Об этом 24 Каналу рассказал херсонский журналист Сергей Никитенко. Он отметил, что сейчас эвакуация продолжается. К ней привлечены волонтеры, которые плавают на надувных лодках, а также рыбаки и охотники, имеющие собственные. Они целый день работают, спасая людей.

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Вода очень холодная

Никитенко объяснил, что когда ГСЧС получает сигнал от людей, которых нужно спасти, или от их родственников, то эта информация передается волонтерам. Они плывут на то место, где должны быть люди, и ищут их.

Искать людей очень тяжело, потому что нет дорог, непонятно, где расположены дома. С большим трудом находят людей и вывозят их, очень часто с домашними любимцами,

– объяснил журналист.

После того как людей вывозят на берег, их обязательно осматривает врач. Большинство из спасенных доставляют в больницы.

"Медики считают, что лучше этим людям одну – две ночи находиться под наблюдением врачей. Ведь у них может быть стресс, переохлаждение, простуда", – заметил он.

Журналист из Херсона рассказал, как идет эвакуация из затопленных районов города: смотрите видео

Хотя на Херсонщине уже полноценное лето, но ночи могут быть холодными. К тому же очень холодная вода, потому что достаточно сильное течение.

Вчера в больницы доставили очень много людей. Не хватало скорых – они вывозили прежде всего пожилых и лежачих людей. Поэтому привозили в больницы пострадавших и волонтеры, и мы, журналисты,

– подчеркнул Никитенко.

Журналист также сообщил, что сегодня уровень воды в Херсоне немного снизился по сравнению с тем, каким он был в прошлые дни.

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