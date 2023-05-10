Так россияне готовятся к бою, понимают ведь, что украинская армия будет наступать, однако это может быть и своеобразной ловушкой. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, офицер армии обороны Израиля Игаль Левин.
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Левин отметил, что на временно оккупированных территориях Украины есть места, куда враг хочет намеренно заманить украинских бойцов. Однако он не уточнил, о каких направлениях говорится, ведь такой информацией должен распоряжаться украинский Генштаб.
Хотят заманить ВСУ
Есть несколько направлений, по которым россияне хотели, чтобы атаковала Украина, убежден аналитик.
Это война разума, генштабов и генералитета. Это такая игра в кошки – мышки, кто кого обыгрывает. Есть направления, куда они хотят заманить, где они готовятся к бою,
– добавил военный аналитик.
Он сообщил, что россияне предпринимают комплекс мер, в частности информационных, по "эвакуации" на временно оккупированных территориях, чтобы туда заманить украинскую армию.
Но Левин подчеркнул, что об этом не имеет права говорить никто, ведь контрнаступление – это не футбольный матч, украинцы должны соблюдать режим тишины по всем важным вопросам.
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Россияне объявили об "эвакуации" населения с ВОТ
- Наталья Гуменюк рассказала, что людей вывозят в те районы, где стоят российские военные подразделения, чтобы использовать местное население как живой щит и обезопасить себя от украинских обстрелов.
- Местные власти Запорожья сообщили, что оккупанты срочно организовали вывоз людей из Токмака, Пологов, Молочанска в Бердянск.
- Также известно об "эвакуацию" из Геническа. Там оккупанты советуют людям закрывать окна и двери домов, собирать тревожный чемоданчик и направляться в пункты сборов.
- "Эвакуация" происходит и со Скадовска Херсонской области и Мелитополя Запорожской, куда свозят больше автобусов, которые могут указывать на подготовку к бегству.