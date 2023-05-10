Так росіяни готуються до бою, адже розуміють, що українська армія буде наступати, однак це може бути і своєрідною пасткою. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

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Левін зауважив, що на тимчасово окупованих територіях України є місця, куди ворог хоче навмисно заманити українських бійців. Однак він не уточнив, про які напрямки мовиться, адже такою інформацією має розпоряджатися український Генштаб.

Хочуть заманити ЗСУ

Є кілька напрямків, на яких росіяни хотіли, щоб атакувала Україна, переконаний аналітик.

Це війна розуму, генштабів і генералітету. Це така гра в кішки – мишки, хто кого переграє. Є напрямки, куди вони хочуть заманити, де вони готуються до бою,

– додав військовий аналітик.

Він повідомив, що росіяни ухвалюють комплекс заходів, зокрема інформаційних, щодо "евакуації" на тимчасово окупованих територіях, аби туди заманити українську армію.

Але Левін наголосив, що про це не має права говорити ніхто, адже контрнаступ – це не футбольний матч, українці мають дотримуватися режиму тиші з усіх важливих питань.

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