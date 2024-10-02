Украина эвакуировала из Ливана более 130 своих граждан и еще 45 иностранцев
Источник:МИД Украины
Украина успешно эвакуировала из Ливана 179 человек. Среди них как граждане нашего государства, так и иностранцы.
Об этом сообщили в МИД Украины. Успешную эвакуацию провели совместно с ГУР МО.
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Украина эвакуировала из Ливана 179 человек
Во вторник, 1 октября, МИД и ГУР по поручению президента Украины провели эвакуацию людей, которые находились в Ливане. Всего удалось эвакуировать 179 человек, среди которых 134 – граждане Украины и 45 иностранцев. Среди эвакуированных украинцев 112 взрослых и 22 ребенка.
Кроме того, удалось эвакуировать 45 граждан других государств, среди которых – 14 детей:
- 13 граждан Польши,
- 6 граждан Чехии,
- 9 граждан Литвы,
- 12 граждан Молдовы,
- 1 гражданин Бразилии,
- 5 граждан Ливана.
Кроме того, было эвакуировано 3 животных: 2 собаки и кота.
Стоит отметить, что это не первая эвакуация украинцев из Ливана. Так, 4 сентября МИД удалось эвакуировать 25 украинцев, а еще перед этим, 3 августа, спасли 30 граждан нашего государства.
В общем, в рамках трех эвакуационных миссий из Ливана было эвакуировано 234 человека, в частности 189 граждан Украины и 45 иностранцев.
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Благодаря усилиям Главного управления разведки Министерства обороны, Министерства иностранных дел и поддержке международных партнеров, удалось успешно эвакуировать всех лиц, которые изъявили желание вернуться на родину. Операция была проведена оперативно и без осложнений несмотря на существующие угрозы безопасности граждан в регионе. Выражаем благодарность территории Польши и авиакомпании SkyUp за содействие в проведении эвакуации,
– отметили в МИД.
Обратите внимание! Тем, кто желает воспользоваться помощью государства, рекомендуем обращаться в Посольство Украины в Ливанской Республике по телефону (+961) 5921668 или по электронной почте: emb_lb@mfa.gov.ua. Также доступна круглосуточная горячая линия Министерства иностранных дел Украины по номеру +38-044-238-16-57.