Про це повідомили у МЗС України. Успішну евакуацію провели спільно з ГУР МО.

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Україна евакуювала з Лівану 179 людей

У вівторок, 1 жовтня, МЗС і ГУР за дорученням президента України провели евакуацію людей, які перебували у Лівані. Загалом вдалося евакуювати 179 осіб, серед яких 134 – громадяни України та 45 іноземців. Серед евакуйованих українців 112 дорослих і 22 дитини.

Крім того, вдалося евакуювати 45 громадян інших держав, серед яких – 14 дітей:

13 громадян Польщі,

6 громадян Чехії,

9 громадян Литви,

12 громадян Молдови,

1 громадянин Бразилії,

5 громадян Лівану.

Окрім того, було евакуйовано 3 тварин: 2 собак і кота.

Варто наголосити, що це не перша евакуація українців з Лівану. Так, 4 вересня МЗС вдалося евакуювати 25 українців, а ще перед цим, 3 серпня, врятували 30 громадян нашої держави.

Загалом, у рамках трьох евакуаційних місій з Лівану було евакуйовано 234 особи, зокрема 189 громадян України та 45 іноземців.

Евакуація з Лівану – більше у галереї

Завдяки зусиллям Головного управління розвідки Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ та підтримці міжнародних партнерів, вдалося успішно евакуювати всіх осіб, які виявили бажання повернутися на батьківщину. Операція була проведена оперативно та без ускладнень, попри чинні загрози безпеці громадян у регіоні. Висловлюємо вдячність території Польщі та авіакомпанії SkyUp за сприяння у проведенні евакуації,

– наголосили в МЗС.

Зверніть увагу! Тим, хто бажає скористатися допомогою держави, рекомендуємо звертатися до Посольства України в Ліванській Республіці за телефоном (+961) 5921668 або електронною поштою: emb_lb@mfa.gov.ua. Також доступна цілодобова гаряча лінія Міністерства закордонних справ України за номером +38-044-238-16-57.