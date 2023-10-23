Эвакуацию из Сектора Газа ожидают более 330 украинцев, – посол в Израиле

Более 300 украинцев записались на эвакуацию из Сектора Газа. Однако на самом деле наших граждан там больше.

Об этом заявил посол Украины в Израиле. Евгений Корнийчук отметил, что в Секторе Газа есть около полтысячи наших граждан.

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Эвакуация украинцев из Сектора Газа

В настоящее время на эвакуацию из Сектора Газа согласились 337 граждан Украины.

И только что наш представитель в Палестине проинформировал, что еще одна семья из шести человек оформляет документы. Но я думаю, что, вероятно, пол тысячи наших граждан находятся там. Не все согласились на выезд,

– подчеркнул Корнийчук.

Добавил, что ситуация очень сложная. Мол, пока мы здесь абсолютно бессильны, ведь как посольство здесь что-нибудь сделает для помощи.

"Кроме того, что формировать эти списки, передавать на согласование израильской, египетской стороне и добросовестно ждать эвакуации. Мы надеемся, что на днях, возможно, даже завтра, пункт пропуска Рафах будет открыт для иностранных граждан", – рассказал он.

Также Корнийчук отметил, что кроме эвакуации украинцев посольство также помогает вывезти граждан других государств.

Мы обязались оказать помощь обратившимся к нам молдованам. У нас уже такой опыт был в 2021 году. Мы вывезли тогда более 20 граждан Молдовы. Сейчас речь идет о 50. Болгары. Мы координируемся с поляками,

– отметил посол.

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