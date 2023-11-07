Из Сектора Газа выпустили первую группу украинцев: посол рассказал, как идет эвакуация
Источник:"Радио Свобода"
Посол Украины в Египте Николай Нагорный рассказал о начале эвакуации украинцев из Сектора Газа. В частности, этот процесс может занять до нескольких дней.
Дипломат подчеркнул, что эвакуация украинцев из палестинского эксклава будет продолжаться до тех пор, пока она не пройдет успешно. В то же время, посольство пытается избежать трудностей в этом процессе.
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Украинцев из Сектора Газа уже эвакуируют
В посольстве Египта подтвердили журналистам Суспильного, что из Сектора Газа уже выпустили первую группу людей. На границе с Египтом их должны были встретить представители посольства.
Кроме того, по словам местного жителя, который является гражданином Украины и координирует эвакуацию украинцев, на 17 часов 7 ноября удалось эвакуировать около 20 человек.
До этого посол Украины в Египте Николай Нагорный отмечал, что эвакуация украинцев из Газы началась 7 ноября и продлится несколько дней. В то же время он подчеркнул, что представители посольства пока не могут разглашать детали всех процессов.
Ситуация очень нестабильна, существует много рисков, которые могут повлиять на эвакуацию,
– подчеркнул посол.
Кроме того, дипломат отметил, что делается все возможное для обеспечения безопасной, организованной и скоординированной эвакуации граждан Украины из Газы.
Ранее Нагорный говорил, что по состоянию на 1 ноября в списках на эвакуацию у посольства есть 358 человек. Он также отмечал, что все алгоритмы по эвакуации уже отработаны.
Граждан Украины вернут на родину
- Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отметил, что первая группа наших граждан уже получила разрешение на эвакуацию из Газы. В частности, говорится о 101 человек.
- Несмотря на это посол подчеркнул, что еще 367 украинцев ожидают эвакуации из Газы. Это люди, согласованные на эвакуацию через Израиль.
- Корнийчук также выразил надежду, что уже в четверг, 9 ноября, наше посольство сможет вывести всех граждан Украины из Сектора Газа. По его словам, все скоординировано и пока проходит нормально.