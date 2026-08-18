В Днепропетровской области объявлена принудительная эвакуация из 16 населенных пунктов

В связи с усилением российских обстрелов и постоянной угрозой для мирного населения в Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию еще из 16 населенных пунктов.

Речь идет о Николаевской, Петропавловской и Украинской общинах в Синельниковском районе. Об этом сообщил глава местной ОГА Александр Ганжа.

Что известно об эвакуации в Днепропетровской области?

По словам главы ОГА, в течение месяца из населенных пунктов вышеупомянутых общин следует выехать в первую очередь семьям с детьми.

Вывезти на более безопасные территории родители, опекуны или законные представители должны 2177 мальчиков и девочек,

– говорится в сообщении Ганжи.

Он также уточнил, что с переездом семьям помогают нацполиции и волонтеры. Они выбирают маршруты ввиду ситуации безопасности. Для непосредственной перевозки людей используют бронированные автомобили и бронежилеты. Сначала переселенцы попадают в транзитные центры, после чего в случае необходимости им помогают с расселением.

Напомним, что в июне в Синельниковском районе Днепропетровщины уже объявляли принудительную эвакуацию семей с детьми из 23 населенных пунктов из-за ухудшения ситуации безопасности. Эвакуация тогда касалась Шахтерской, Дубовиковской и Богиновской общин.

Ответ на связанные с эвакувацией на прифронтовых территориях вопросы для 24 Канала предоставило Министерство внутренних дел Украины в пределах проекта "Спроси у МВД". Там объяснили, какие основания для эвакуации, можно ли от нее отказаться и рассказали, как проходит процесс эвакуации.