Йдеться про Миколаївську, Петропавлівську та Українську громади на Синельниківщині. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Ганжа.

Що відомо про евакуацію на Дніпропетровщині?

За словами очільника ОВА, упродовж місяця з населених пунктів вищезгаданих громад варто виїхати насамперед родинам з дітьми.

Вивезти на більш безпечні території батьки, опікуни чи законні представники мають 2177 хлопчиків та дівчат,

– йдеться у повідомленні Ганжі.

Він також уточнив, що з переїздом родинам допомагають Нацполіція та волонтери. Вони обирають маршрути, зважаючи на безпекову ситуацію.

Для безпосереднього перевезення людей використовують броньовані автівки й бронежилети. Спершу переселенці потрапляють до транзитних центрів, після чого в разі необхідності їм допомагають із розселенням.

Нагадаємо, що у червні у Синельниківському районі Дніпропетровщини вже оголошували примусову евакуацію родин із дітьми з 23 населених пунктів через погіршення безпекової ситуації. Евакуація тоді стосувалася Шахтарської, Дубовиківської та Богинівської громад.

Відповідь на пов'язані з евакувацією на прифронтових територіях запитання для 24 Каналу надало Міністерство внутрішніх справ України в межах проєкту "Запитай у МВС". Там пояснили, які є підстави для евакуації, чи можна від неї відмовитися та розповіли, як проходить процес евакуації.