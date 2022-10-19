Живой щит и искусственная депортация, – Гуменюк об "эвакуации" населения на оккупированной Херсонщине

В Херсонской области оккупанты объявили так называемую "эвакуацию" населения на левый берег Днепра. Однако это может быть ловушка. Вероятно, оккупанты хотят использовать людей как живой щит.

Гауляйтеры пытаются спасти свои жизни. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк, передает 24 канал.

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Оккупанты могут использовать людей как "живой щит"

Да, захватчики и гауляйтеры надеются избежать встречи с Силами обороны.

Они пытаются прикрываться местным населением как живым щитом – это постоянная практика оккупационных властей, которую они использовали на Севере и на Востоке,

– добавила Гуменюк.

Оккупанты разослали всем школам сообщения о том, что прежде всего нужно "эвакуировать" детей, чтобы потом за ними поехали родители. Это означает, что Россия практически пытается провести искусственную депортацию населения.

ВСУ работают только по позициям оккупантов

Традиционно оккупанты разгоняют фейки. Напомним, в Центре противодействия дезинформации сообщали, что жителям Херсона приходят SMS о якобы подготовке ВСУ к массированным обстрелам города. В городском совете подчеркнули, что это неправда.

На фоне этого пресс-секретарь также напомнила, что ВСУ не уничтожают объекты инфраструктуры и не бьют по домам с гражданскими. Огневой контроль защитников работает только по позициям оккупантов.

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