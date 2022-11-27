Героизм украинской армии не может не восхищать. Находясь в не самых легких условиях, наши военнослужащие противостоят оккупантам и спасают граждан под опасности.

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Один из пользователей твитера отмечает, что благодаря человеку с ником Saint Javelin удалось в течение 10 дней эвакуировать людей из прифронтовых районов. Однако во время очередного вывоза пожилой женщины из горячей точки – машину догнали вражеские обстрелы.

В этом месяце Saint Javelin купил грузовик для "Донбасской эвакуации", который вывозит мирных жителей из прифронтовых городов. Вчера вечером мне прислали сообщение, что грузовик уничтожен, а сегодня показали, что произошло. Этот грузовик прослужил около 10 дней,

– написал мужчина по имени Борис.

На видео действительно видно, как украинские военные спасают женщину. Отметим, что они не теряли упорства во время операции и сохраняли оптимизм даже при начале вражеской атаки с воздуха.

Пожилая женщина обругала оккупантов и передала оберег ВСУ во время эвакуации: смотрите видео

Эвакуация в Херсонской области

Хотя Вооруженные Силы освободили Херсон от оккупантов, однако возвращаться на эти территории все еще опасно. Власти, наоборот, делают все, чтобы как можно больше местных уехали. Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский отметил, что чиновники хотят обеспечить возможность для людей эвакуироваться и не подвергать свою жизнь опасности.

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Кроме того, он констатировал, что среди эвакуированных украинцев есть те, которым не нужна дополнительная помощь, скажем, с поиском жилья, однако также немало людей с инвалидностью, нуждающихся в опеке и социальной защите.

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