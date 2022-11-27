Героїзм української армії не може не захоплювати. Перебуваючи у не найлегших умовах, наші військовослужбовці протистоять окупантам та рятують цивільних під небезпеки.

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Один з користувачів твітера зазначає, що завдяки людині з ніком Saint Javelin вдалось упродовж 10 днів евакуйовувати людей з прифронтових районів. Однак під час чергового вивезення літньої жінки з гарячої точки – машину наздогнали ворожі обстріли.

Цього місяця Saint Javelin купив вантажівку для "Донбаської евакуації", яка вивозить мирних жителів із прифронтових міст. Вчора ввечері мені надіслали повідомлення, що вантажівка знищена, а сьогодні показали, що сталося. Ця вантажівка прослужила близько 10 днів,

– написав чоловік, на ім'я Борис.

На відео справді видно, як українські військові рятують жінку. Зазначмо, що вони не втратили завзятості під час операції та не розгубилися навіть під час початку ворожої атаки з повітря.

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Евакуація на Херсонщині

Хоча Збройні Сили звільнили Херсон від окупантів, однак повертатися на ці терени все ще небезпечно. Влада, навпаки, робить усе, аби якомога більше місцевих виїхали. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначив, що чиновники хочуть забезпечити можливість для людей евакуюватись та не наражати своє життя на небезпеку.

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Окрім того, він констатував, що серед евакуйованих українців є ті, яким не потрібна додаткова допомога, скажімо, з пошуком житла, однак також є чимало людей з інвалідністю, які потребують опіки та соціального захисту.

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