Эвакуацию населения из Василькова не планируют, – ГСЧС
27 февраля 2022 , 02:05Читати новину українською
Источник:телеграм-канал hromadske
В ГСЧС заявили, что пока не планируют эвакуацию населения из Василькова. Угрозы для человеческих жизней нет. Оккупанты в ночь на 27 февраля попали в местную нефтебазу: она вспыхнула.
В ГСЧС просят людей закрывать окна. Вредные вещества и дым могут пойти в любую сторону.
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Враг обстреливал Васильков из баллистических ракет. Во время обстрела вспыхнула огромная погода на местной нефтебазе. Новость сообщила Наталья Баласинович – госпожа мэр Василькова.
Антон Геращенко уже заявил: пожар нанесет колоссальный экологический ущерб.
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