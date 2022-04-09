Эвакуацию не будем останавливать, – Кириленко после удара по вокзалу Краматорска

Павел Кириленко рассказал, что даже после удара по железнодорожному вокзалу Краматорскую эвакуацию людей не остановят. В то же время, работа изменится.

Глава Донецкой ОВА Кириленко рассказал, что с 26 февраля продолжается постоянная связь с руководством государства, министром инфраструктуры, руководителем Укрзализныци. Представление поездов регулируют буквально в ручном режиме.

Заметьте Сейчас главное оперировать тяжелораненых, сохранить им жизнь, – Кириленко об обстреле Краматорска

Это (эвакуация – 24 канал) происходит и будет происходить. Даже с этим ужасным цинизмом, который враг применяет, ясно понимая, что мирное население находится на железнодорожном вокзале. Они бьют по скоплению людей,

– заявил Кириленко.

Он рассказал, что пути меняют, чтобы и дальше эвакуировать людей. Работу в направлении не будут останавливать.

Также Кириленко сообщил, что количество жертв ракетного удара, который Россия нанесла по железнодорожному вокзалу в Краматорске, возросло до 52 человек. Кроме того, более 100 человек получили ранения.

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