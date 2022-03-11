Глава Запорожской ОГА (ОВА) Александр Старух на своей странице в телеграме сообщил о том, где сейчас движется эвакуационная колонна.

По его словам, эвакуационная колонна проехала последний российский блокпост в Васильевке. Теперь она уже в Каменском.

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Известно, что в колонне 9 автобусов с людьми, 5 пустых фур, которые разгрузились в Энергодаре, и примерно 150 легковых авто. Все они направляются в Запорожье.



Колонна из Энергодара / Фото Кирилла Тимошенко

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