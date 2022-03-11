За його словами, евакуаційна колона проїхала останній російський блокпост у Василівці. Наразі вона вже у Кам'янському.

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Відомо, що у колоні 9 автобусів з людьми, 5 фур пустих, які розвантажились в Енергодарі, та приблизно 150 легкових авто. Усі вони прямують до Запоріжжя.



Колона з Енергодару / Фото Кирила Тимошенка



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