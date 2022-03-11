Эвакуационные рейсы на 12 марта: УЗ обнародовала подробный график

Укрзализныця продолжает помогать с эвакуацией граждан в безопасные регионы и за границу. С начала войны из зон боевых действий удалось вывезти более 2 миллионов человек.

График движения поездов Укрзализныця на 12 марта – далее. Напоминаем, что все эвакуационные рейсы с востока на запад страны бесплатны.

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Важно! На вокзале следует внимательно следить за сообщениями на табло и объявлениями из громкоговорителей. Нужную информацию можно уточнить у работников или волонтеров. Непременно возьмите с собой документы. Домашних любимцев можно брать в поезд.

Рейсы по станции Киев:

01:00 – ИС+ Дарница – Харьков;

01:36 – №17/18 Ужгород – Харьков;

01:36 – №15/16 Рахов – Харьков;

02:30 – №21/22 Трускавец – Харьков;

03:42 – №21/22 Харьков – Трускавец;

04:01 – №130/129 Ворохта – Кременчуг;

04:01 – №149/150 Черновцы – Полтава;

05:40 – №114/113 Львов – Лиман;

05:40 – №142/141 Львов – Лиман;

07:00 – ИС+ Дарница – Днепр;

07:00 – ИС+ Дарница – Львов;

07:00 – ИС+ Дарница – Харьков;

11:46 – №45/46 Ужгород – Краматорск;

13:09 – №114/113 Лиман – Львов;

13:09 – №142/141 Лиман – Львов;

14:07 – №749/750 Киев – Ивано-Франковск;

14:25 – №769/770 Киев – Каменец – Подольский;

14:25 – №757/758 Киев – Могилев-Подольский;

15:02 – №55/56 Киев – Рахов;

17:09 – №13/14 Киев – Солотвино;

17:42 – №790/789 Киев – Кропивницкий;

17:42 – №792/791 Киев – Кременчуг;

18:30 – №81/82 Киев – Ужгород;

19:06 – №43/44 Киев – Ивано-Франковск;

19:13 – №67/68 Киев – Варшава;

19:48 – №95/96 Киев – Рахов;

20:12 – №49/50 Киев – Трускавец;

20:21 – №57/59 Киев – Ворохта;

20:21 – №60/58 Киев – Чоп;

21:07 – №38/37 Киев – Запорожье;

21:08 – №29/30 Киев –Ужгород;

21:15 – №105/106 Киев – Одесса;

21:22 – №98/97 Киев – Ковель;

21:28 – №76/75 Киев – Кривой Рог;

21:33 – №130/129 Кременчуг – Ворохта;

21:33 – №149/159 Полтава – Черновцы;

21:50 – №15/16 Харьков – Рахов;

21:50 – №17/18 Харьков – Ужгород;

22:22 – №7/8 Киев – Черновцы;

22:27 – №45/46 Краматорск – Ужгород;

22:37 – №91/92 Киев – Львов;

22:49 – №138/137 Хмельницкий – Лиман;

23:46 – №771/772 Киев – Хмельницкий.

Рейсы по станции Одесса:

14:15 – №25/26 Одесса – Рахов;

18:13 – №78/77 Одесса – Ковель;

18:22 – №38/36–35/37 Одесса – Пшемысль;

19:20 – №90/89 Одесса – Краматорск;

20:49 – №136/135 Одесса – Черновцы;

21:31 – №12/11 Одесса – Львов;

22:03 – №105/106 Одесса – Киев;

22:25 – №8/7 Одесса – Харьков.

Рейсы по станции Полтава:

05:53 – №90/89 Краматорск – Одесса;

06:03 – №90/89 Одесса – Краматорск;

06:03 – №17/18 Ужгород – Харьков;

06:03 – №15/16 Рахов – Харьков;

07:27 – №8/7 Одесса – Харьков;

08:33 – №44593 Ивано-Франковск – Краматорск;

15:21 – №149/159 Полтава – Черновцы;

17:20 – №15/16 Харьков – Рахов;

17:20 – №17/18 Харьков – Ужгород;

23:20 – №44593 Краматорск – Ивано-Франковск;

23:42 – №8/7 Харьков – Одесса;

23:44 – №138/137 Лиман – Хмельницкий.

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Рейсы по станции Харьков:

03:46 – №114/113 Лиман – Львов;

03:46 – №142/141 Лиман – Львов;

05:40 – №114/113 Львов – Лиман;

12:06 – №45/46 Краматорск – Ужгород;

14:00 – ИС+ Харьков – Львов;

15:09 – №15/16 Харьков – Рахов;

15:09 – №17/18 Харьков – Ужгород;

19:27 – №795/796 Харьков – Днепр;

20:15 – №21/22 Харьков – Трускавец;

20:35 – №138/137 Лиман – Хмельницкий;

21:08 – № 1/2 Краматорск – Ивано-Франковск;

21:43 – №8/7 Харьков – Одесса;

22:11 – №90/89 Краматорск – Одесса.

Рейсы по станции Винница:

00:23 – №105/106 Киев – Одесса;

02:33 – №771/772 Киев – Хмельницкий;

03:52 – №105/106 Одесса – Киев;

04:32 – №49/50 Трускавец – Киев;

09:01 – №138/137 Лиман – Хмельницкий;

17:15 – №769/770 Киев – Каменец-Подольский;

19:38 – №138/137 Хмельницкий – Лиман;

23:14 – №49/50 Киев – Трускавец;

04:45 – №38/37 Киев – Запорожье;

05:37 – №86/85 Львов – Запорожье;

05:37 – №88/87 Ковель – Запорожье;

06:23 – №795/796 Днепр – Харьков;

09:12 – № 5/6 Рахов – Запорожье;

14:26 – №42/41 Днепр – Трускавец;

16:34 – №44717 Запорожье – Рахов;

17:49 – №86/85 Запорожье – Львов;

17:49 – №88/87 Запорожье – Ковель;

23:11 – №37/38 Запорожье – Киев.

Рейсы по станции Запорожье:

12:20 – №120/119 Запорожье – Львов;

14:45 – №44717 Запорожье – Рахов;

16:05 – №86/85 Запорожье – Львов;

16:05 – №88/87 Запорожье – Ковель;

21:38 – №37/38 Запорожье –Киев.

Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока. Однако железнодорожники уже сейчас могут анонсировать:

Краматорск, поезд 255/256 Краматорск – Самбор, 13 вагонов, в 11:00;

Харьков, поезд 229/230 Харьков – Ужгород, 21 вагон, в 09.40;

Днепр, поезд 228/227 Днепр – Чоп, 18 вагонов, в 12:00;

Кривой Рог, поезд 223/224 Кривой Рог – Львов, 12 вагонов, в 11:00;

Кривой Рог, поезд 219/220 Кривой Рог – Чоп, 15 вагонов, в 14:50;

Одесса, поезд 238/237 Одесса – Ужгород, 19 вагонов, в 22:32;

Житомир, поезд Житомир – Бердичев – Львов, посадка с 11.00 и 13.00.

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Международные эвакуационные рейсы

В Польшу:

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;

№35/36 (Одесса) Львов – Пшемысль в 07:10;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;

№ 907/908 Днепр – Хелм в 10:30;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;

№67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм №910/909);

№7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.

В Венгрию:

Со станции Чоп в станцию Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов. Также в 12:30 с вокзала города Мукачево отправляется поезд венгерской железной дороги в Будапешт.

В Словакию:

№ 8661 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице будет отправляться в 11:35 и прибывать до конечной остановки в 13:49;

№ 961 Чоп – Чиерна-над-Тисоу – Кошице отправлением в 16:50 и прибытием в 18:13.

В Румынию:

Эвакуационный маршрут Одесса – Тульча в 23:23 отправится с одесского вокзала в Измаил с пересадкой на катер в Тульчу. Прибытие в Румынию намечено на 10:30.