Эвакуационные рейсы на 28 апреля: график движения дополнительных поездов Укрзализныци

Укрзализныця продолжает помогать государству в эвакуации мирного населения из горячих точек. Ежедневно перевозчик публикует график рейсов.

Так, в полночь 28 апреля на сайте появились семь дополнительных рейсов. Впрочем, напомнили, что время отправления рейсов может меняться.

Заметьте Укрзализныця назначает новый поезд в сообщении Киев – Хелм

Эвакуационные поезда на 28 апреля

219/220 Запорожье-1 – Львов – 11: 30

– 11: 30 220/219 Львов – Запорожье-1 – 14:30

– 14:30 234/233 Покровск – Чоп – 16:30

– 16:30 234/233 Чоп – Днепр – 23:30

– 23:30 229/230 Ужгород – Харьков-Пас – 4:00

– 4:00 229/230 Харьков-Пас – Ужгород – 11: 30

– 11: 30 238/237 Одесса-Главная – Ужгород – 22: 32

Обратите внимание – ужасные детали эвакуации из горячих точек: смотрите видео