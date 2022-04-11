Эвакуационные рейсы Укрзализныци 11 апреля

11 апреля 2022 , 06:40
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Укрзализныця опубликовала график эвакуционных рейсов 11 апреля. Людей будут вывозить из Покровска, Львова и других городов.

Укрзализныця назначила 13 дополнительных эвакуационных рейсов. Об этом сообщили на официальном сайте перевозчика.

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График рейсов 11 апреля

Покровск

  • 10:00 – № 240/239 Покровск – Тернополь
  • 14:00 – № 241/242 Покровск – Львов
  • 16:30 – № 234/233 Покровск – Чоп
  • 17:30 – № 225/226 Покровск – Черновцы

Львов

  • 14:00 – № 241/242 Львов – Днепр
  • 22:00 – № 274/273 Львов – Полтава Юж

Другие города

  • 06:00 – № 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс
  • 08:30 – № 240/239 Тернополь – Днепр
  • 11:20 – № 274/273 Славянск – Львов
  • 11:30 – №209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск
  • 14:00 – № 5501 Новозолотаровка – Лозовая
  • 21:30 – № 236/235 Черновцы – Киев-Пасс
  • 23:30 – № 234/233 Чоп – Днепр

Время отправки может изменяться. За обновлением следите на официальном сайте Укрзализныци.

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Автор: Марта Кушка