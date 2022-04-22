Эвакуационные рейсы Укрзализныци на 22 апреля
22 апреля 2022 , 07:04Читати новину українською
Источник:Укрзализныця
Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на пятницу, 22 апреля. Людей будут вывозить, в частности, из Покровска, Харькова и Запорожья.
В Укрзализныце напомнили, что время отправления поездов может меняться. Поэтому очень важно следить за обновлением перевозчика на официальном сайте.
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Эвакуационные рейсы на 22 апреля
- 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
- 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
- 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр
- 04:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пассажирский
- 11:30 – 229/230 Харьков-Пассажирский – Ужгород
- 22:32 – 238/237 Одесса-Главная – Ужгород
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