Эвакуационные рейсы Укрзализныци на 23 апреля
23 апреля 2022 , 06:14Читати новину українською
Источник:Укрзализныця
Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на субботу, 23 апреля. Будут вывозить людей, в частности, из Покровска, Запорожья и Харькова.
В Укрзализныце подчеркивают, что время отправления поездов может изменяться в течение дня. Следовательно, необходимо следить за актуальными обновлениями перевозчика на его сайте.
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Эвакуационные рейсы на 23 апреля
- 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
- 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
- 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр
- 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пассажирский
- 11:30 – 209/210 Харьков-Пассажирский – Ивано-Франковск
Накануне министр Ирина Верещук отметила, что сегодня, 23 апреля, могут открыть гуманитарный коридор из Мариуполя. Жителей города она попросила следить за информацией и быть готовимы покинуть заблокированный город.
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