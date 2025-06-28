Оккупанты на Днепропетровщине атаковали дроном автобус, который ехал на эвакуацию
- Российский дрон атаковал автобус гуманитарной миссии "Пролиска" на Днепропетровщине во время его движения на эвакуацию семей с детьми.
- В результате атаки повреждены задние колеса, топливный бак, выбиты окна, но в автобусе не было пассажиров, и водитель не пострадал.
Российский дрон атаковал автобус гуманитарной миссии "Пролиска" на Днепропетровщине. Инцидент произошел 28 июня, когда тот направлялся на эвакуацию семей с детьми из Синельниковского района.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию руководителя организации Евгения Каплина в Facebook.
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Что известно об атаке на эвакуационный автобус
Каплин рассказал, что оккупационные войска утром 28 июня атаковали дроном-бомбером автобус гуманитарной миссии "Пролиска", когда тот ехал на эвакуацию в Днепропетровской области забирать семьи с детьми из населенных пунктов Синельниковского района, где объявлена принудительная эвакуация.
Он добавил, что сброс боеприпаса осколочно-фугасного действия состоялся на расстоянии полметра от транспортного средства.
В результате поражения в микроавтобусе были повреждены задние колеса, поражен топливный бак, выбиты окна, изуродован салон, пробит кардан,
– рассказал Каплин.
Последствия российского удара по эвакуационному автобусу / Фото Евгения Каплина
Он отметил, что в момент инцидента в автобусе, к счастью, не было эвакуированных – он следовал за ними. Водитель также остался невредимым.
Напомним, 17 мая российские войска дроном атаковали рейсовый автобус вблизи Белополья в Сумской области. В результате вражеской атаки погибли 9 человек, еще 4 – получили ранения.