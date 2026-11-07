Первые эвакуированные жители Олешек завершили лечение и отправились к родным, – Лубинец

Первые жители оккупированных Олешек, которых удалось эвакуировать в ходе гуманитарной миссии, уже завершили лечение и выписались из больниц. Они отправились к родственникам или знакомым на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Какую помощь получают эвакуированные жители Олешек?

По его словам, выписались те люди, у которых есть родные или знакомые на подконтрольной Украине территории.

Для остальных жителей Олешек, которые не могут поселиться у близких, уже подобрали варианты временного жилья. Также Офис омбудсмена координирует работу государственных служб, благотворительных и правозащитных организаций, чтобы люди получали поддержку не только во время лечения, но и после выписки.

В больницу приезжали сотрудники Киевского ЦПАУ, чтобы оформить справки о статусе внутренне перемещенных лиц тем, кто не успел сделать это ранее. Представители Пенсионного фонда помогали оформить выплаты на проживание.

Жители Олешек в больницах / Лубинец

Эвакуированных также обеспечили телефонами, одеждой и средствами личной гигиены. В больнице организовали оформление банковских карт, идентификационных кодов и паспортов. Люди подали заявления на получение пособия на проживание, а 6 ноября тем, кому нужны очки, дополнительно выделили по 3 тысячи гривен.

Что будет с людьми, у которых нет жилья?

Омбудсмен сообщил, что на следующей неделе эвакуированным будут помогать добраться до выбранных регионов Украины и обустроиться там. Отдельно прорабатываются вопросы ухода за маломобильными людьми и их дальнейшего проживания.

Уже на следующей неделе мы будем помогать людям добраться в те регионы Украины, в которые они желают, а также обустроиться. Рассматриваются вопросы ухода за маломобильными людьми и их дальнейшего проживания,

– отметил Дмитрий Лубинец.

Он также призвал украинцев, у которых есть предложения по жилью для жителей Олешек, обращаться к представительнице омбудсмена Ольге Алтуниной по адресу altuninaom@ombudsman.gov.ua.

Работа по поддержке людей продолжается. Ведь нам нужно было не только вывезти человека из опасной зоны, но и позаботиться о нем дальше. Отдельно благодарю всех за неравнодушие, желание помогать!

– подытожил Лубинец.

Напомним, ч гуманитарная миссия по спасению гражданских лиц а из временно оккупированных Олешек стартовала в конце октября 2026 года при содействии первой леди США Мелании Трамп. Эвакуация людей происходила в рамках согласованного локального режима прекращения огня по комбинированному транзитному маршруту через территории России и Беларуси.