Эвакуируют по воздуху: в затопленной Польше пытаются спасти пациентов больниц

В Польше продолжается масштабное затопление. Так, в городе Пачкув Ниского повета Опольского воеводства эвакуировали 35 пациентов из лечебно-профилактического учреждения по воздуху.

Об этом сообщает издание RMF24. Многие люди не могут добраться до работы из-за затопления.

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Медики не могут работать из-за наводнения

35 пациентов были эвакуированы воздушным транспортом из медицинского учреждения в Пачкуве, поскольку из-за наводнения сотрудники не смогли выйти на работу.

Как рассказал журналистам директор районной больницы в Нисе, пациенты, которых эвакуировали – пожилые люди, нуждающиеся в уходе. Поэтому было принято решение об эвакуации.

Он отметил, что проблема с кадрами в основном связана с наводнением, поскольку персонал не может добраться до работы.

Важно. Правительство Польши объявило чрезвычайное положение и выделило миллиард злотых – около 260 миллионов долларов США на помощь пострадавшим. Премьер-министр Дональд Туск заявил о намерении подать заявку на получение помощи от ЕС.

Напомним, что ситуация с наводнениями не улучшается: жителей города Левин-Бжеский Опольского воеводства призвали эвакуироваться из-за затопления улиц, а во Вроцлаве в Нижней Силезии поднимают набережную, чтобы защитить районы от возможного затопления рекой Быстрицей