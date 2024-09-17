Про це повідомляє видання RMF24. Багато людей не може дістатися роботи через затоплення.

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Медики не можуть працювати через повінь

35 пацієнтів було евакуйовано повітряним транспортом із медичного закладу в Пачкуві, оскільки через повінь співробітники не змогли вийти на роботу.

Як розповів журналістам директор районної лікарні в Нісі, пацієнти, яких евакуювали – люди похилого віку, які потребують догляду. Тому було ухвалено рішення про евакуацію.

Він зазначив, що проблема з кадрами в основному пов'язана з повінню, оскільки персонал не може дістатися роботи.

Важливо. Уряд Польщі оголосив надзвичайний стан та виділив мільярд злотих – близько 260 мільйонів доларів США на допомогу постраждалим. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив про намір подати заявку на отримання допомоги від ЄС.

Нагадаємо, що ситуація з повенями не покращується: жителів міста Левін-Бжеський Опольського воєводства закликали евакуюватися через затоплення вулиць, а у Вроцлаві у Нижній Сілезії підіймають набережну, щоб захистити райони від можливого затоплення річкою Бистрицею