"Самое страшное агентство Путина": Гершкович рассказал о ФСБ, стоящей за его арестом

Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, который недавно был освобожден из российского заключения, опубликовал расследование, посвященное деятельности Департамента контрразведывательных операций ФСБ. Это подразделение спецслужб Кремля стоит за его арестом, а также преследованием других иностранцев и оппозиционеров в России.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на WSJ. Это первое расследование журналиста после его обмена 1 августа 2024 года.

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Гершкович раскрыл деятельность ФСБ, что стоит за его арестом

Материал посвящен деятельности Департамента контрразведывательных операций ФСБ (ДКРО) – элитного подразделения, занимающегося преследованием иностранцев и критиков Кремля. Именно это подразделение было ответственно за его арест.

В статье WSJ отмечается, что во время работы над расследованием журналистов преследовали в Вене и Вашингтоне, их почты пытались взломать, а одного из авторов материала ФСБ даже пригласила в Москву на допрос.

Кто возглавляет ДКРО и чем занимается подразделение

ДКРО входит в состав Первой службы ФСБ. Его возглавляет генерал-лейтенант Дмитрий Минаев, который ранее участвовал в масштабном обмене заключенными. Его руководитель, Владислав Меньщиков, играет с Владимиром Путиным в хоккей.

По данным журналистов, ДКРО стоит за самой масштабной кампанией репрессий в России со времен сталинизма. Подразделение имеет около 2000 сотрудников, которые координируют работу сотен тысяч людей по всей стране. Они занимаются слежкой, давлением и арестами как иностранцев, так и россиян.

Спецоперации ФСБ: от саботажа до похищений

По данным WSJ, ДКРО занимался арестом американских граждан, среди которых звезда баскетбола Бриттни Грайнер и бывший морской пехотинец США Пол Вилан. В 2017 году, как сообщают украинские чиновники, Минаев приказал взорвать автомобили в Киеве, что привело к гибели сотрудников ГУР и СБУ.

В материале также говорится о похищении эстонского офицера, саботаже на украинской железной дороге и сборе данных для подготовки покушений на высокопоставленных чиновников.

"Обмены" как стратегия Кремля

Масштабный обмен заключенными, состоявшийся в августе 2024 года, стал одним из крупнейших во времена после Холодной войны. В результате было освобождено 26 человек, среди которых – Эван Гершкович, Пол Вилан, оппозиционеры Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, а также российский киллер Вадим Красиков.

По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, эта операция показала, насколько Кремль использует аресты как инструмент для политического шантажа и достижения своих целей.