Путину нужны заложники: что говорят в США об аресте журналиста WSJ

В России задержан американский журналист Эван Гершкович, работавший в издании The Wall Street Journal. Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден призвал российские власти освободить журналиста, которого Кремль обвиняет в шпионаже.

Также Байден призывает всех американцев, которые находятся на территории России, уехать оттуда. Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат окружного собрания округа Рок штата Висконсин Юрий Рашкин. Он отметил, что президент США будет бороться за то, чтобы Гершкович как можно скорее вернулся в США.

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Россия превращается в Северную Корею

Рашкин предположил, что американский журналист имеет очень сильные российские корни (Гершкович родился в семье советских эмигрантов – 24 Канал), и наверное надеялся, что к нему не будут цепляться российские власти.

По мнению общественного деятеля, Владимиру Путину нужны заложники. Потому что у него очень хорошо состоялся обмен торговца оружием Виктора Бута, который сидел в американской тюрьме, на баскетболистку Бриттни Грайнер, задержанную в России за якобы хранение наркотиков. Путин понял, что эта схема работает, и поэтому ему нужны новые заложники

В Вашингтоне понимают, что это еще один шаг к окончательному превращению России в Северную Корею, ведь если там арестовывают американцев, то россиянам нужно несколько раз подумать, прежде чем оставить "лайк" под постом в социальных сетях,

– отметил он.

По словам Рашкина, теперь на Западе невозможно будет получить правдивую информацию о происходящем в стране-агрессоре: российским журналистам доверять нельзя, со спутника не разглядеть все происходящее там, а теперь еще и западным журналистам путь туда закрыт.

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Возвращаются времена Холодной войны

Он сообщил, что очень многие российские шпионы в США и европейских странах арестованы и отправлены на родину.

Политический деятель отметил, что эта ситуация возвращает нас во времена Холодной войны, когда в 1986 году тоже был арестован американский журналист из издания Newsweek. Он находился под арестом 20 дней, а затем его обменяли.

"Очень сомневаюсь, что Эвана Гершковича обменяют через 20 дней. А от всех людей доброй воли хочу выразить поддержку семье этого журналиста. Надеюсь, что Россия, если хочет, чтобы ей хоть кто-то верил, вернет Гершковича его семье и стране. И в Москве найдут другой способ продвижения своих интересов. Но варвары есть варвары", – подчеркнул Юрий Рашкин.

Что известно о задержании Эвана Гершковича в России