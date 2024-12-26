Загадочный китайский истребитель: что попало на кадры, которые вирусятся в интернете

Загадочный китайский "истребитель", который недавно заметили, может быть новым тактическим бомбардировщиком JH-XX. Ранее в СМИ уже появлялись сообщения о разработке этой модели.

Мир активно обсуждает фотографии, на которых зафиксирована большая машина с несколькими двигателями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Какой китайский самолет попал на видео

По мнению Defense Express, данные из профильных источников указывают, что речь идет о бомбардировщике JH-XX, подготовка которого к первому полету, вероятно, завершена.

Справка: JH-XX – западный индекс проекта китайского истребителя-бомбардировщика, который создан специально для войны в Тихом океане.

Особенности самолета вызывают дополнительный интерес. По размерам он больше J-20S – двухместный истребитель пятого поколения, который сопровождал его во время полета.

Эксперты выделили ключевые характеристики самолета:

Он оснащен тремя двигателями с плоскими соплами;

Основные опоры шасси имеют двухколесные тележки, что свидетельствует о возможной взлетной массе более 40 – 50 тонн;

Он выполнен по схеме "бесхвостка", без горизонтального и вертикального оперения;

Воздухозаборники расположены по бокам самолета, а третий – над кабиной экипажа, рассчитанного на двух человек;

Максимальная скорость может достигать 2,5 Маха, крейсерская – 1,5 Маха. Боевой радиус – около 3000 километров;

Во внутренних отсеках JH-XX может размещать до восьми крылатых ракет.

Специалисты отмечают, что JH-XX нельзя назвать истребителем шестого поколения. Впрочем, дальнейшие выводы сделать пока сложно.