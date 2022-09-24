Что нужно знать о фонде JIF

Как рассказал бывший украинский узник террористов "ДНР" Станислав Асеев, команда фонда будет работать вместе с Главным управлением разведки Минобороны. На сайте фонда можно найти инструменты для пожертвований – информаторы будут получать награду конфиденциально.

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JIF создается на десятилетие: мы понимаем, что искать этих чудовищ будем столько, сколько они будут существовать… И начинать нужно уже сейчас,

– написал Асеев.

При этом подчеркнул, что наивысшая степень информирования будет достигнута тогда, когда россия дойдет до уровня 1990 года, а россияне будут стоять в длиннющих очередях за самогоном, проклиная уже мертвого путина. Именно в этот момент деньги на сайте будут для них целым состоянием. Поэтому они с радостью будут "сдавать" друг друга, чтобы получить хоть какую-то копейку.



В Украине создали фонд, который будет выплачивать награду за данные о российских террористах / Фото с телеграма "SPRAVDI"

СБУ задерживает десятки предателей

С началом полномасштабного вторжения Служба безопасности Украины разоблачает государственных изменников. Коллаборанты помогают оккупантам проводить подрывную деятельность в Украине. Вот несколько из последних удачных дел СБУ:

На Юге разоблачили 2 мужчин, которые сдавали россиянам позиции ВСУ и корректировали ракетные удары.

Недавно еще один одессит "попался" на сотрудничестве с врагом. Мужчина готовил для россиян списки "целей" среди украинских госчиновников.

В Херсоне, Бердянске и Луганске нашли убитыми несколько коллаборантов. Поэтому у предателей началась массовая истерия. Они начали звонить по телефону в СБУ и просить о помиловании.

Другой метод избрали коллаборанты из Донбасса. Они активно пытаются подкупить российских кураторов и чиновников, чтобы те забрали их с собой в россию.

В деоккупированных населенных пунктах Харьковской области СБУ проводит масштабные обыски и задерживает предателей. Обнаружили 16 коллаборантов и списки всех должностных лиц оккупационных администраций.

Обратите внимание – СБУ разоблачила более 1,5 тысяч агентов путина на Запорожье: смотрите видео