Що треба знати про фонд JIF

Як розповів колишній український в'язень терористів "ДНР" Станіслав Асєєв, команда фонду працюватиме разом із Головним управлінням розвідки Міноборони. На сайті фонду можна знайти інструменти для пожертвувань – інформатори отримуватимуть нагороду конфіденційно.

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JIF створюється на десятиліття: ми розуміємо, що шукати цих чудовиськ будемо стільки, скільки вони існуватимуть… І починати треба вже зараз,

– написав Асєєв.

При цьому підкреслив, що найвищого ступеня інформування буде досягнуто тоді, коли росія дійде до рівня 1990 року, а росіяни стоятимуть у довжелезних чергах за самогоном, проклинаючи вже мертвого путіна. Саме в цей момент гроші на сайті будуть для них цілим статком. Тож вони радо "здаватимуть" одне одного, щоб отримати хоч якусь копійку.



В Україні створили фонд, який виплачуватиме нагороду за дані про російських терористів / Фото із телеграму "SPRAVDI"

СБУ затримує десятки зрадників

З початком повномасштабного вторгнення Служба безпеки України викриває державних зрадників. Колаборанти допомагають окупантам проводити підривну діяльність в Україні. Ось декілька із останніх вдалих справ СБУ:

На Півдні викрили 2 чоловіків, які здавали росіянам позиції ЗСУ та коригували ракетні удари.

Нещодавно ще один одесит "попався" на співпраці з ворогом. Чоловік готував для росіян списки "цілей" серед українських держпосадовців.

У Херсоні, Бердянську і Луганську знайшли вбитими декількох колаборантів. Через це у зрадників почалася масова істерія. Вони почали телефонувати до СБУ і просити про помилування.

Інший метод обрали колаборанти з Донбасу. Вони активно намагаються підкупити російських "кураторів" та посадовців, щоб ті забрали їх із собою у росію.

У деокупованих населених пунктах на Харківщині СБУ проводить масштабні обшуки та затримує зрадників. Виявили 16 колаборантів та списки усіх "посадовців" окупаційних адміністрацій.

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