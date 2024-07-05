JTI Украина инвестирует 60 миллионов долларов в экономику Украины

Компания JTI Украина дополнительно инвестирует около 60 миллионов долларов в экономику Украины в течение ближайших трех лет.

Новая инвестиция связана с запуском нового продукта компании – устройства для электрического нагрева табака. Об этом компания объявила 1 июля, отмечает 24 Канал.

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"Новые инвестиции – это важный шаг для любого бизнеса даже в мирное время. Мы непоколебимы в своей вере в будущее Украины, поэтому инвестируем в ее экономику сейчас, во время войны", – сказала Светлана Шарамок, генеральный директор JTI Украина.

Компания работает на рынке Украины 25 лет и уже инвестировала в экономику более 400 миллионов долларов. Кроме этого, JTI Украина является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет страны. В 2023 году компания уплатила 24,7 миллиарда гривен и вошла в топ-5 налогоплательщиков среди всех украинских компаний.

Мы понимаем, что дополнительные инвестиции нужны Украине сейчас как никогда. И поддержка экономики страны в трудные времена – одна из важнейших задач бизнеса,

– сказала Светлана Шарамок.

По ее словам, с начала полномасштабной войны компания сфокусировалась на безопасности и благополучии своих работников и их семей, выделяя на это значительные средства. "Но сейчас пришло время инвестировать также и в бизнес, усиливать позиции и продолжать делать свой вклад в будущее нашей страны", – сказала генеральный директор JTI Украина.

JTI Украина – один из крупнейших производителей табачных изделий в Украине. Входит в состав группы компаний Japan Tobacco International, международного табачного бизнеса группы компаний Japan Tobacco (штаб-квартира в городе Токио, Япония). В Украине компания работает с 1999 года. В центральном офисе в Киеве, региональных офисах и на фабрике в городе Кременчуг работает более 800 человек.

До начала широкомасштабной войны JTI Украина производила продукцию как для украинского, так и для 22 внешних рынков.