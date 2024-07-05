Нова інвестиція пов’язана із запуском нового продукту компанії – пристрою для електричного нагрівання тютюну. Про це компанія оголосила 1 липня, зазначає 24 Канал.

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"Нові інвестиції – це важливий крок для будь-якого бізнесу навіть у мирний час. Ми непохитні у своїй вірі в майбутнє України, тому інвестуємо в її економіку зараз, під час війни", – сказала Світлана Шарамок, генеральна директорка JTI Україна.

Компанія працює на ринку України 25 років і вже інвестувала в економіку понад 400 мільйонів доларів. Окрім цього, JTI Україна є одним з найбільших платників податків в бюджет країни. У 2023 році компанія сплатила 24,7 мільярда гривень та увійшла до топ-5 платників податків серед усіх українських компаній.

Ми розуміємо, що додаткові інвестиції потрібні Україні зараз як ніколи. І підтримка економіки країни у важкі часи – одне з найважливіших завдань бізнесу,

– сказала Світлана Шарамок.

За її словами, з початку повномасштабної війни компанія сфокусувалася на безпеці та добробуті своїх працівників і їхніх сімей, виділяючи на це значні кошти. "Але зараз настав час інвестувати також і в бізнес, посилювати позиції та продовжувати робити свій внесок в майбутнє нашої країни", – сказала генеральна директорка JTI Україна.

JTI Україна – один з найбільших виробників тютюнових виробів в Україні. Входить до складу групи компаній Japan Tobacco International, міжнародного тютюнового бізнесу групи компаній Japan Tobacco (штаб-квартира у місті Токіо, Японія). В Україні компанія працює з 1999 року. У центральному офісі в Києві, регіональних офісах та на фабриці у місті Кременчук працює понад 800 людей.

До початку широкомасштабної війни JTI Україна виробляла продукцію як для українського, так і для 22 зовнішніх ринків.