В ЮАР через два дня ликвидировали пожар в зданиях парламента
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Пожарным удалось обуздать пламя в комплексе построек парламента Южно-Африканской республики в Кейптауне. Пожар полностью ликвидирован.
Потушить пожар пытались в течение суток. При этом подозреваемый в поджоге уже в суде, ему предъявлены обвинения.
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Что известно о пожаре в ЮАР
В комплексе в Кейптауне вспыхнул огонь в воскресенье, 2 января. Впоследствии пламя распространилось на здание Национальной ассамблеи.
Ее крыша обрушилась и возникла угроза произведениям искусства и артефактам, которые были размещены в старой части здания.
В ЮАР загорелся парламент / Фото из твиттера Moloto Mothapo
В понедельник, 3 января, спасателям удалось взять пожар под контроль. Однако потом произошло новое возгорание, вызванное сильным ветром.Обратите внимание! В комплексе 2 января задержан 49-летний мужчина, подозреваемый в поджоге.
По состоянию на 5 января о пострадавших и жертвах не сообщали.
Пожар в парламенте ЮАР: главное
- Из-за пожара в здании возникли трещины, которые могли вызвать обвал дома.
- Дом парламента ЮАР состоит из трех секций. Строительство одной из них было закончено в 1884 году.
- Новые постройки соорудили еще в 1920-х и 1980-х годах.
- В комплексе находится Национальная ассамблея.