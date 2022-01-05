В ЮАР через два дня ликвидировали пожар в зданиях парламента

Пожарным удалось обуздать пламя в комплексе построек парламента Южно-Африканской республики в Кейптауне. Пожар полностью ликвидирован.

Потушить пожар пытались в течение суток. При этом подозреваемый в поджоге уже в суде, ему предъявлены обвинения.

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Что известно о пожаре в ЮАР

В комплексе в Кейптауне вспыхнул огонь в воскресенье, 2 января. Впоследствии пламя распространилось на здание Национальной ассамблеи.

Ее крыша обрушилась и возникла угроза произведениям искусства и артефактам, которые были размещены в старой части здания.



В ЮАР загорелся парламент / Фото из твиттера Moloto Mothapo

В понедельник, 3 января, спасателям удалось взять пожар под контроль. Однако потом произошло новое возгорание, вызванное сильным ветром.

В комплексе 2 января задержан 49-летний мужчина, подозреваемый в поджоге.

По состоянию на 5 января о пострадавших и жертвах не сообщали.

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