В ЮАР дожди повлекли за собой внезапное наводнение: по меньшей мере 9 человек погибли
4 декабря 2022, 21:11Читати новину українською
Источник:AP News
В Южно-Африканской Республике произошло наводнение, унесшее жизни почти десятка человек. Внезапное наводнение вызвалидожди.
Наводнение унесло жизни девяти человек, принимавших участие в религиозных ритуалах в Йоханнесбурге. В субботу, 3 декабря, 33 верующих собрались для проведения ритуалов на берегу реки Юкскей.
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Известно о по меньшей мере 9 погибших
Два человека погибли сразу на глазах у других. Поиски других погибших продолжили утром 4 декабря и обнаружили еще тела семи человек.
Спасатели и пожарные продолжают поиски пропавших людей.
Отмечается, что вблизи Йоханнесбурга подобные внезапные наводнения происходят регулярно в течение южного лета.
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