В ЮАР дожди повлекли за собой внезапное наводнение: по меньшей мере 9 человек погибли

4 декабря 2022, 21:11
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Источник:

AP News

В Южно-Африканской Республике произошло наводнение, унесшее жизни почти десятка человек. Внезапное наводнение вызвалидожди.

Наводнение унесло жизни девяти человек, принимавших участие в религиозных ритуалах в Йоханнесбурге. В субботу, 3 декабря, 33 верующих собрались для проведения ритуалов на берегу реки Юкскей.

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Известно о по меньшей мере 9 погибших

Два человека погибли сразу на глазах у других. Поиски других погибших продолжили утром 4 декабря и обнаружили еще тела семи человек.

Спасатели и пожарные продолжают поиски пропавших людей.

Отмечается, что вблизи Йоханнесбурга подобные внезапные наводнения происходят регулярно в течение южного лета.

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Автор: Михайло Гема