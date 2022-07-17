Уничтожены склады, ЗРК и САУ: защитники Юга ответили россиянам на обстрелы

17 июля 2022 , 04:08
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Источник:

ОК "Юг"

На Юге ВСУ уничтожили несколько десятков оккупантов и технику россиян. Россияне не изменили количество ракет в Черном море.

Соответствующую информацию сообщило оперативное командование "Юг". Объяснили, что ситуация в регионе на 16 июля – стабильно напряженная.

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ВСУ уничтожили много оккупантов и их техники

По результатам выполнения нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, российские оккупанты потеряли:

  • 36 единиц личного состава;
  • 2 танка Т-72;
  • самоходную гаубицу "Мста-С";
  • зенитно-ракетный комплекс "Тор";
  • бронированную и автомобильную технику;
  • а также 2 полевых склада боеприпасов;
  • 2 отделения переносного зенитно-ракетного комплекса со штатным вооружением и боекомплектом в Херсонской области.

Более того, осуществляя воздушную разведку вблизи Александровки, враг потерял ударный беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет".

Оккупанты обстреливали Юг

Противник продолжает обороняться и использовать ракетные, артиллерийские и авиационные удары как способ демонстрации своего преимущества. Но, совершая преступления против мирного населения, боевого успеха не имеет,
– объяснило оперативное командование "Юг".

Добавило также, что в течение предыдущей ночи враги нанесли три ракетных удара по региону:

  • по Николаеву – в объект промышленной инфраструктуры. Один гражданский человек пострадал;
  • по Баштанке из направления Снигиревки – ударил реактивными системами залпового огня "Смерч". Большинство снарядов попали в комбикормовый завод, часть – в поле по населенному пункту;
  • по Одессе – ракетой Х-101. На более тысячи квадратных метров деревообрабатывающего предприятия разразился пожар. Один человек получил незначительные ранения.

Кроме того, ночью 16 июля россияне ударили по Никополю из "Градов" по промышленной инфраструктуре, 3 учебным заведениям, пожарной части, станции переливания крови и частному дому. Один человек ранен.

Также российские оккупанты атаковали:

  • снарядами калибра 152 миллиметра село Висунск, где повредили два частных здания;
  • центральную Украина – 5 крылатых ракет Х-555, выпущенных тремя Ту-95 из акватории Каспийского моря. Три ракеты уничтожены, одна – попала в поле, еще одна – в сельскохозяйственную ферму в Черкасской области.

Оккупанты безуспешно пытались атаковать наши подразделения силами Ка-52 на севере Херсона.

В Черном море до сих пор есть вражеские ракеты

Угроза ракетных ударов остается актуальной и с моря, и с неба, и с временно оккупированных территорий.
– сообщило ОК "Юг".

Объяснили, что в северо-западной части Черного моря корабельная группировка противника в условиях умеренного шторма:

  • уменьшило свой состав с 2 до 1 большого десантного корабля;
  • количество ракетных кораблей и крылатых ракет типа "Калибр" осталось в количестве 2 и 16 соответственно.

Последние новости с Юга

  • 16 июля российские оккупанты ударили по Никополю 53 ракетами. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что два человека погибли, еще одна женщина ранена.
  • Утром 16 июля россияне запустили ракеты по Одессе. В городе раздались взрывы, люди увидели густой дым, а впоследствии вспыхнул пожар.
  • 15 июля россияне ударили по Николаеву ракетами. Они повредили постройки двух университетов. По словам местных властей, их не смогут восстановить до 1 сентября.

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Автор: Діана Квасневська