Уничтожены склады, ЗРК и САУ: защитники Юга ответили россиянам на обстрелы
Источник:ОК "Юг"
На Юге ВСУ уничтожили несколько десятков оккупантов и технику россиян. Россияне не изменили количество ракет в Черном море.
Соответствующую информацию сообщило оперативное командование "Юг". Объяснили, что ситуация в регионе на 16 июля – стабильно напряженная.
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ВСУ уничтожили много оккупантов и их техники
По результатам выполнения нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, российские оккупанты потеряли:
- 36 единиц личного состава;
- 2 танка Т-72;
- самоходную гаубицу "Мста-С";
- зенитно-ракетный комплекс "Тор";
- бронированную и автомобильную технику;
- а также 2 полевых склада боеприпасов;
- 2 отделения переносного зенитно-ракетного комплекса со штатным вооружением и боекомплектом в Херсонской области.
Более того, осуществляя воздушную разведку вблизи Александровки, враг потерял ударный беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет".
Оккупанты обстреливали Юг
Противник продолжает обороняться и использовать ракетные, артиллерийские и авиационные удары как способ демонстрации своего преимущества. Но, совершая преступления против мирного населения, боевого успеха не имеет,
– объяснило оперативное командование "Юг".
Добавило также, что в течение предыдущей ночи враги нанесли три ракетных удара по региону:
- по Николаеву – в объект промышленной инфраструктуры. Один гражданский человек пострадал;
- по Баштанке из направления Снигиревки – ударил реактивными системами залпового огня "Смерч". Большинство снарядов попали в комбикормовый завод, часть – в поле по населенному пункту;
- по Одессе – ракетой Х-101. На более тысячи квадратных метров деревообрабатывающего предприятия разразился пожар. Один человек получил незначительные ранения.
Кроме того, ночью 16 июля россияне ударили по Никополю из "Градов" по промышленной инфраструктуре, 3 учебным заведениям, пожарной части, станции переливания крови и частному дому. Один человек ранен.
Также российские оккупанты атаковали:
- снарядами калибра 152 миллиметра село Висунск, где повредили два частных здания;
- центральную Украина – 5 крылатых ракет Х-555, выпущенных тремя Ту-95 из акватории Каспийского моря. Три ракеты уничтожены, одна – попала в поле, еще одна – в сельскохозяйственную ферму в Черкасской области.
Оккупанты безуспешно пытались атаковать наши подразделения силами Ка-52 на севере Херсона.
В Черном море до сих пор есть вражеские ракеты
Угроза ракетных ударов остается актуальной и с моря, и с неба, и с временно оккупированных территорий.
– сообщило ОК "Юг".
Объяснили, что в северо-западной части Черного моря корабельная группировка противника в условиях умеренного шторма:
- уменьшило свой состав с 2 до 1 большого десантного корабля;
- количество ракетных кораблей и крылатых ракет типа "Калибр" осталось в количестве 2 и 16 соответственно.
Последние новости с Юга
- 16 июля российские оккупанты ударили по Никополю 53 ракетами. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что два человека погибли, еще одна женщина ранена.
- Утром 16 июля россияне запустили ракеты по Одессе. В городе раздались взрывы, люди увидели густой дым, а впоследствии вспыхнул пожар.
- 15 июля россияне ударили по Николаеву ракетами. Они повредили постройки двух университетов. По словам местных властей, их не смогут восстановить до 1 сентября.
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