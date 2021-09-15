Юг Франции затопило после сильных ливней: ужасные видео потопа

Южную часть Франции накрыли проливные дожди и грозы. В результате это привело к масштабным наводнениям.

Во Франции царит непогода. В одном из районов всего за 2 часа выпала двухмесячная норма осадков.

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Юг Франции затопило

Сильные дожди в южных регионах Франции привели к масштабным наводнениям. В сети публикуют видео последствий непогоды. На них заметно, что люди спасались от воды, забираясь на крыши зданий.

Стихия затопила дороги, подвалы и первые этажи зданий. Местные СМИ пишут, что спасатели извлекли из затопленных автомобилей 23 человека.

Больше всего пострадал департамент Гар

Из-за наводнений в пострадавших районах нарушено движение по крупным дорогам и магистралям. В департаменте Гар прекратили железнодорожное сообщение, там не работают вокзалы.

В Пакистане продолжаются проливные дожди и оползни. В результате непогоды погибли по меньшей мере 17 человек.

Во Франции царит мощная непогода: смотрите видео

Ливни во Франции привели к наводнениям: смотрите видео

Во Франции шли сильные дожди: смотрите видео

Люди выбирались на крыши зданий: смотрите видео

Больше всего пострадал департамент Гар: смотрите карту