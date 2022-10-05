США предупредили Украину о необходимости освободить Юг до начала зимы, – СМИ

Если Украина хочет лишить Россию шанса укрепить свой контроль над Югом, эти территории следует вернуть к зиме. Поскольку в мороз и слякоть вести наступление гораздо сложнее.

В последние дни ВСУ имеют успехи на Юге. В Пентагоне заявили, что Киев должен воспользоваться этим импульсом, чтобы отбросить россиян от стратегических регионов на этом направлении к зиме.

К теме Новый пакет военной помощи от США: Мусиенко прокомментировал, какое оружие необходимо Украине

Юг необходимо деоккупировать до зимы

В то время как Украина добилась успеха в своем молниеносном контрнаступлении в Харьковской области и в Лимане Донецкой области, западные союзники видят освобождение Херсона как решающее испытание.

Боевой сезон подходит к концу. Украинцы взяли верх и должны продолжать использовать свое преимущество,

– сказал Крис Мерфи, демократ из комитета Сената по иностранным делам.

Он подчеркнул, что настоящей долгосрочной катастрофой для Украины может стать то, что Россия перекроет Украине доступ к воде от Мариуполя до Одессы.

Жизненной силой Украины является ее доступ к Одессе, поэтому для них важно занимать наступательную позицию, а не просто оборону на Юге,

– подчеркнул Мерфи.

При этом он уверен, что ВСУ точно могут помешать оккупантам попасть в Одессу, поскольку нашим воинам прекрасно удается контролировать Херсон. Однако россияне вряд ли отказались от планов продвинуться на Одесском направлении.

Украина подтвердила, что ближайшие недели будут решающими

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко согласился, что важно очень быстро продвигаться на Юге, ведь изменение погоды ограничит дальнейшие активные военные действия в этом регионе.

Если бы наши союзники помогли нам, предоставив больше современного оружия, о котором мы просим, тогда ситуация была бы намного быстрее, и мы бы не говорили о факторе погоды,

– заметил он.

Военные чиновники и аналитики считают, что теоретически Украина может освободить Херсон будь когда с середины ноября.

Почему именно Юг важно освободить к зиме

Украинским войскам необходимо срочно отвоевать Юг до зимы, поскольку грунт в регионе не промерзал в течение последних трех лет. Это означает, что вскоре местность станет чрезвычайно топкой.

В этих условиях обеим сторонам будет тяжело маневрировать, заставляя их оставаться на главных дорогах. Болотистая местность дает преимущество именно тем, кто защищает территорию, поскольку таким войскам не нужно передвигаться.

Отметим, что Владимир Зеленский об этом говорил еще в июле. Прося оружие у партнеров, он отмечал, что крайне важно деоккупировать украинские территории до наступления зимы, а особенно Юг. Глава Офиса Президента Андрей Ермак также говорил о том, что очень важно "не дать россиянам затащить нас с войной в зиму".

К теме – россияне отходят из Херсона на некоторых направлениях: смотрите видео