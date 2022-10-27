Сбитый "Аллигатор" и огромные потери врага: какая ситуация на Юге

Ситуация на южнобукском направлении по всей операционной зоне достаточно напряженная, но контролируемая. Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врага на поле боя.

Враг продолжает активную оборону и выискивает способы обновить логистику. Также оккупанты обустроили оборонительные рубежи на левом берегу реки Днепр.

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Что происходит на Юге

В настоящее время идет контрбатарейное противостояние сил вдоль линии соприкосновения. Враг наносит огневое поражение по нашим позициям с применением реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии, минометов, танков и авиации.

Ударным вертолетом Ка-52 противник атаковал наши позиции, за что точным выстрелом воинов-зенитчиков "Аллигатор" был сбит.

В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии захватчики значительно усилили воздушную разведку вдоль линии столкновения.

Кроме того, враг продолжает атаки дронами-камикадзе. Вечером 26 октября из временно оккупированного Крыма выпущено около двух десятков дронов типа "Shahed-136". Силами противовоздушной обороны 3 сбиты над Николаевской областью, 15 – над Одесской областью, еще 1 – над Винницкой областью.

Нашей штурмовой и армейской авиацией отработано 6 ударов по силам противовоздушной обороны врага, по опорному пункту и по трем районам скопления живой силы, вооружения и техники в Бериславском районе и Николаевском районе.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 190 огневых задач.

Подтвержденные потери захватчиков составляют:

53 оккупанта,

2 миномета,

самоходная крупнокалиберная гаубица "Акация",

2 бронемашины,

2 блиндажа с личным составом.

Заметим, что в Черном море продолжает находиться корабельная группировка вражеского флота из 9 кораблей, среди которых 1 вдк и 3 ракетоносителя, из которых 2 подводных. Наготове к использованию 16 "Калибров".

Напомним, в Воздушных силах ВСУ рассказали, что с 22:00 26 октября до полуночи россияне выпустили более двух десятков иранских беспилотников – большинство удалось сбить. Так, 17 дронов уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ. Еще два "Shahed-136" уничтожили другие подразделения Сил обороны.

Кстати, с появления на фронтах российско-украинской войны на Юге ВСУ сбили уже 180 иранских дронов. В то же время насчитали 40 попаданий. То есть, из 5 выпущенных дронов не всегда хотя бы 1 попадает в цель.

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