На Юг и Восток надвигается непогода: украинцев предупредили об опасности
Источник:ГСЧС
Спасатели предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине. Их прогнозируют 12 августа в юго-восточной части страны.
12 августа часть регионов накроют грозы, местами будут порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого в ГСЧС объявили І уровень опасности, желтый.
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Желтый уровень означает, что погодные условия будут потенциально опасными. Синоптики призывают проявлять максимальную осторожность, находясь за пределами дома. Существуют еще оранжевый и красный уровни угрозы – опасный и крайне опасный соответственно.
По данным Укргидрометцентра, 12 августа грозы охватят:
- Харьковщину;
- Луганщину;
- Донетчину;
- Днепропетровщину;
- Херсонщину;
- Запорожскую область;
- оккупированный Крым.
Часть Украины 12 августа накроет непогода / Карта Укргидрометцентра
Отметим, что спасатели объявляют желтый уровень опасности в упомянутых регионах уже второй день подряд. 11 августа, кроме гроз, предостерегли о граде и шквалах.
Пожарная опасность в Украине
В то же время в ГСЧС предупредили и о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ряде украинских регионов. 12 августа он будет преобладать:
- на Киевщине, Сумщине и Полтавщине;
- во всех областях на Востоке.
Климат Украины меняется
Климатолог Светлана Краковская накануне рассказала, как может изменится климат в Украине в ближайшие 20 – 30 лет. По ее словам, зимы станут очень теплыми, вероятно – без существенных осадков. Когда будет выпадать снег, лежать он будет недолго. В то же время лето будет длиться чуть ли не полгода. Все потому, что темпы потепления в Украине превышают средние темпы по всей Европе.