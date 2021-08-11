На Юг и Восток надвигается непогода: украинцев предупредили об опасности

Спасатели предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине. Их прогнозируют 12 августа в юго-восточной части страны.

12 августа часть регионов накроют грозы, местами будут порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого в ГСЧС объявили І уровень опасности, желтый.

Обратите внимание Изменения климата неизбежны: Земля нагревается быстрее, чем считалось, а последствий все труднее избежать

Желтый уровень означает, что погодные условия будут потенциально опасными. Синоптики призывают проявлять максимальную осторожность, находясь за пределами дома. Существуют еще оранжевый и красный уровни угрозы – опасный и крайне опасный соответственно.

По данным Укргидрометцентра, 12 августа грозы охватят:

Харьковщину;

Луганщину;

Донетчину;

Днепропетровщину;

Херсонщину;

Запорожскую область;

оккупированный Крым.



Часть Украины 12 августа накроет непогода / Карта Укргидрометцентра

Отметим, что спасатели объявляют желтый уровень опасности в упомянутых регионах уже второй день подряд. 11 августа, кроме гроз, предостерегли о граде и шквалах.

Пожарная опасность в Украине

В то же время в ГСЧС предупредили и о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ряде украинских регионов. 12 августа он будет преобладать:

на Киевщине, Сумщине и Полтавщине;

во всех областях на Востоке.

Климат Украины меняется

Климатолог Светлана Краковская накануне рассказала, как может изменится климат в Украине в ближайшие 20 – 30 лет. По ее словам, зимы станут очень теплыми, вероятно – без существенных осадков. Когда будет выпадать снег, лежать он будет недолго. В то же время лето будет длиться чуть ли не полгода. Все потому, что темпы потепления в Украине превышают средние темпы по всей Европе.