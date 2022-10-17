ВСУ на Юге поймали дорогой ЗРК "Тор" и много другой техники, уменьшилось и вражеское войско

На Юге российские оккупанты продолжают наносить огневое поражение по нашим позициям с применением авиации. Впрочем, захватчики несут огромные потери.

Ситуация на южнобугском направлении остается напряженной и динамичной. Вооруженные Силы Украины держат занятые позиции и инициативу в ведении боевых действий.

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Оккупанты снова обстреливают Никопольщину

Продолжая техногенные провокации и психологический террор мирного населения тыловых регионов, к вечеру оккупанты снова ударили реактивными системами залпового огня по Марганецкой общине в Никопольском районе. Масштабы повреждений уточняют, предварительно, пострадавших нет.

Также в течение прошедшего дня враг 5 раз атаковал вдоль всей линии фронта и по прилегающим населенным пунктам штурмовиком и вертолетами.

Россияне терпят неудачи

Наши защитники отработали по врагу 15 авиационных ударов и 230 огневых задач по районам сосредоточения на тот момент живой силы и техники, по опорным пунктам и средствам противовоздушной обороны.

У россиян такие потери:

Не менее 50 оккупантов;

2 танка;

3 крупнокалиберные гаубицы типа "Мста";

пушки типа "Гиацинт";

самоходная артустановка;

миномет;

зенитно-ракетный комплекс "Тор";

станция радиоэлектронной борьбы;

3 единицы автобронетехники.

Кроме того, повреждена реактивная система залпового огня "Град" и 3 единицы инженерной и бронированной техники.

Заметим, что в Черном море держится умеренная штормовая погода, вражеская корабельная группировка – без изменений. 6️ кораблей, среди которых 1 вдк, 2 надводных ракетоносителя, снаряжены 12 "Калибрами".

На Юге наши силы ПВО сбили 11 дронов-камикадзе

16 октября ВСУ всего за 1 час сбили 11 вражеских дронов-камикадзе. Дроны-камикадзе иранского производства удалось уничтожить на Юге Украины.

9 Shahed-136 ликвидировали Воздушные силы, а еще по одному – нацгвардейцы и тероборона.

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