ВСУ на Юге поймали дорогой ЗРК "Тор" и много другой техники, уменьшилось и вражеское войско
Источник:Оперативное командование "Юг"
На Юге российские оккупанты продолжают наносить огневое поражение по нашим позициям с применением авиации. Впрочем, захватчики несут огромные потери.
Ситуация на южнобугском направлении остается напряженной и динамичной. Вооруженные Силы Украины держат занятые позиции и инициативу в ведении боевых действий.
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Оккупанты снова обстреливают Никопольщину
Продолжая техногенные провокации и психологический террор мирного населения тыловых регионов, к вечеру оккупанты снова ударили реактивными системами залпового огня по Марганецкой общине в Никопольском районе. Масштабы повреждений уточняют, предварительно, пострадавших нет.
Также в течение прошедшего дня враг 5 раз атаковал вдоль всей линии фронта и по прилегающим населенным пунктам штурмовиком и вертолетами.
Россияне терпят неудачи
Наши защитники отработали по врагу 15 авиационных ударов и 230 огневых задач по районам сосредоточения на тот момент живой силы и техники, по опорным пунктам и средствам противовоздушной обороны.
У россиян такие потери:
- Не менее 50 оккупантов;
- 2 танка;
- 3 крупнокалиберные гаубицы типа "Мста";
- пушки типа "Гиацинт";
- самоходная артустановка;
- миномет;
- зенитно-ракетный комплекс "Тор";
- станция радиоэлектронной борьбы;
- 3 единицы автобронетехники.
Кроме того, повреждена реактивная система залпового огня "Град" и 3 единицы инженерной и бронированной техники.
Заметим, что в Черном море держится умеренная штормовая погода, вражеская корабельная группировка – без изменений. 6️ кораблей, среди которых 1 вдк, 2 надводных ракетоносителя, снаряжены 12 "Калибрами".
На Юге наши силы ПВО сбили 11 дронов-камикадзе
16 октября ВСУ всего за 1 час сбили 11 вражеских дронов-камикадзе. Дроны-камикадзе иранского производства удалось уничтожить на Юге Украины.
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