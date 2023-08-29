После прорыва линии обороны ВСУ на Юге оккупантам приходится отступать, – Гуменюк

Освобождение села Работино и продвижение украинских войск – это очень сильное психологическое давление на оккупантов. Потому после прорыва определенной линии обороны россиянам приходится отступать.

Об этом в эфире телемарафона заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она рассказала, что именно на Запорожском направлении россияне вынуждены отступать, передает 24 Канал.

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Какая ситуация на Юге

Гуменюк объяснила, что на Юге оборона у россиян многоуровневая, которая выстраивалась в течение длительного времени. Даже когда ВСУ работали на "дальнобой" и прорывали российские линии обороны, то оккупанты имели возможность их "подлатать".

Когда сейчас идет непосредственное продвижение войск, у врага нет шансов закрепить ту оборону, которая была "надорвана". Поэтому спустя некоторое время она оказывается в статусе "прорывная". То есть продвижение наших войск очевидно в географии, оно демонстрирует, что непосредственно силы противника отступают,

– заявила Гуменюк.

Так, россиянам приходится отступать. К примеру, россиянам пришлось бежать из Работино из-за мощной работы ВСУ. Деоккупация территорий – это сильное психологическое давление на россиян.

"Именно продвижение Сил обороны – это очень мощное психологическое давление на врага, а в условиях гибридной войны – это тоже оружие", – подчеркнула Гуменюк.

Успехи ВСУ во время наступления

В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что на Мелитопольском направлении продолжается наступление украинских сил. Так, ВСУ имели успех в направлении населенных пунктов Новоданиловка – Вербовое. В настоящее время они закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Кроме того, Силы обороны продолжают наступать и на Бахмутском направлении – к югу от города Бахмут. Там украинские защитники также преуспевают и закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время российские захватчики не оставляют попыток наступать возле Авдеевки и Марьинки, однако успеха у них нет. Также враг безрезультатно штурмует позиции ВСУ на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.