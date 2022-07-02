На Юге россияне усилили атаки с неба, но ВСУ отвечают: уничтожены 3 склада боеприпасов
Источник:ОК "Юг"
Россияне активизировали авиационные атаки на Юге. Таким образом, враг прикрывает обустройство отступных рубежей. Однако ВСУ тоже не ждут с ответом для врага.
Оккупанты нанесли 6 авиационных ударов в течение дня. В частности, по позициям наших подразделений, острову Змеиный и просто по мирным жителям.
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Удары наносили с помощью вертолетов, парно и группой. Вражеские самолеты-штурмовики оккупанты применили в Херсонской и Николаевской областях.
Мощный ответ ВСУ
Украинские защитники не замедлили с ответом. Наши авиационщики парными налетами нанесли удары по складам боеприпасов, опорному пункту и скоплению вражеской силы и техники в районе:
- Снегиревки,
- Благодатного,
- Ольгиного,
- Давыдова Броду.
Потери россиян
Результаты ударов ВСУ еще доразведывают. Однако уже известно о потерях вражеской армии. К примеру, украинские защитники обезвредили:
- 27 оккупантов,
- зенитно-ракетный комплекс "Тор",
- самоходную гаубицу "Мста-С",
- 3 единицы бронированной и автомобильной техники,
- уничтожили 3 полевых склада боеприпасов на Херсонщине.
Кстати, в Херсонском и Скадовском районах захватчики вели воздушную разведку. Хотели определить позиции и намерения наших подразделений. Однако у оккупантов вышло только избавиться от двух беспилотников, их ликвидировали ВСУ.
Ракетная угроза с моря
В ОК "Юг" предупредили, что россияне держат в Черном море 2 вражеских ракетных корабля. На них может быть более полутора десятков крылатых ракет. Кроме того, оккупанты вывели и 3 больших десантных корабля.
Однако враг боится, и держит максимально безопасную дистанцию от украинского побережья.
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