На юге Украины враг сосредоточил свои усилия на 5 направлениях
7 марта 2022 , 13:24Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Уже 12 сутки украинские защитники отстаивают наши земли. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины дал последнюю информацию о российском вторжении по состоянию на 7 марта 12:00.
На Таврическом направлении россияне удерживают границы Херсонской области. Ориентировочно у них есть до 17 батальоннотактических групп (БТГр).
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Основные усилия враг сосредоточил на направлениях:
- Николаев – до 2 БТГр,
- Вознесенск – до 2 БТГр,
- Белгород-Днестровский – количество БТГр не указано,
- Запорожье – до 4 БТГр;
- Мариуполь – до 3 БТГр.
Как выглядят маяки наведения / Фото Вячеслав Чаус
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