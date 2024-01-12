За последние сутки на левобережье Херсонской области было зафиксировано всего три вражеских штурма. Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
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Россияне снизили активность на левом берегу Днепра
По словам Гуменюк, ранее оккупанты пытались штурмовать позиции Сил обороны Юга по 10 – 12 раз в сутки. Впрочем, сейчас это количество уменьшилось в четыре раза.
Она также отметила, что контрбатарейная борьба, которая проходит на левом берегу Днепра, имеет значительные результаты.
За вчерашние сутки там уничтожены 18 единиц бронетехники врага, 11 единиц – это тяжелая артиллерия. Также это самоходные установки, в частности такие как "Гиацинт",
– рассказала Гуменюк.
В то же время пресс-секретарь ОК "Юг" сообщила об уничтожении вражеской лодки, антенной станции, двух наблюдательных пунктов, пункта хранения горюче-смазочных материалов оккупантов, а также полевого пункта боеснабжения.
Гуменюк уже раньше отмечала, что за последние два дня российские войска уменьшили количество запусков БпЛА из-за ухудшения погодных условий.
Текущая ситуация на Юге: коротко
- Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк 11 января рассказала, что россияне пытаются подтягивать резервы из Запорожского и Крымского направлений. Оккупанты разворачивают дополнительные наблюдательные посты, на которые подтягивают дополнительный личный состав, который затем используют при попытках выбить украинских бойцов с позиций.
- По ее словам, это использование резерва, который держал на черный день. Оккупанты подтягивают помощь из крымского хаба, пытаясь увеличить количество техники и личного состава на левобережье Херсонской области.
- В то же время накопление россиян на аннексированном полуострове достаточно крупные, в том числе армейской и тактической авиации. Кроме того, сосредоточены средства и пункты связи, являющиеся нервами управления группировкой. В Крыму также находится большое количество систем противовоздушной обороны.