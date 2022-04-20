На Юге и Востоке решается судьба нашей свободы, – Зеленский

20 апреля 2022 , 22:40
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Ситуация на Востоке и на юге Украины остается максимально жесткой. Российские оккупанты пытаются одержать хоть какую-то победу. Однако украинские бойцы дают им достойный отпор.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время своего вечернего обращения 20 апреля, сообщает 24 канал.

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Смотрите обращение Владимира Зеленского:

 

Автор: Ольга Котів