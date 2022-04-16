На юге и востоке ситуация – сложная, рано говорить о восстановлении, – Зеленский

На юге и востоке Украины очень сложная ситуация. Поэтому сложно говорить о начале восстановления даже на освобожденных от врага территориях этих регионов.

Такое мнение высказал сегодня Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение.

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Там, где продолжаются бои за Украину

Президент говорил о том, что на значительной части деоккупированных территорий уже восстанавливается нормальная жизнь. Там начинают возобновлять предоставление коммунальных услуг и даже начинают работать госучреждения. Однако следует помнить, что в некоторых областях до сих пор продолжаются ожесточенные бои.

На юге и востоке нашей страны ситуация еще очень сложна, далека от того, чтобы говорить о восстановлении,

– говорил Владимир Зеленский.

Он добавил, что на оккупированных территориях россияне продолжают совершать террор. Там отыскивают всех, кто когда-либо был связан с украинской армией или госструктурами. Они полагают, что это поможет удержать контроль во временно захваченных городах.

Обращение президента за 15 апреля: смотрите видео