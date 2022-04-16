Таку думку висловив 15 квітня Президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його звернення.

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Там, де тривають бої за Україну

Президент говорив про те, що на значній частині деокупованих територій вже відновлюється нормальне життя. Там починають відновлюють надання комунальних послуг і навіть починають працювати держустанови. Проте варто пам'ятати, що в деяких областях досі тривають запеклі бої.

На півдні та сході нашої країни ситуація ще дуже складна, далека від того, щоб говорити про відновлення,

– казав Володимир Зеленський.

Він додав, що на окупованих територіях росіяни продовжують чинити терор. Там відшукують усіх, хто хоч колись був пов'язаний з українською армією чи держструктурами. Вони думають, що це допоможе втримати контроль у тимчасово захоплених містах.

Звернення президента за 15 квітня: дивіться відео